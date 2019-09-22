Kasımpaşa zoru başardı

Süper Lig'e kötü başlayan Kasımpaşa, dün Antalyaspor maçını 3-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takımda 16'da Quaresma, 28'de Popov, 45'te ise Veysel yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyunu yarıda bıraktı. 3 değişiklik hakkını da zorunlu kullanan Paşa'da, Q7'nin yerine giren Mustafa Pektemek
53'te gol perdesini açarken, ona asist yapan Mame Thiam
, 60 ve 80. dakikalarda ağları sarsarak farkı 3'e çıkardı. Antalya'da Sangare'nin 58'de attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle
iptal edildi.
BÜYÜKSÜN BABA!
Kasımpaşa'nın Katar ekibi Ajman'dan aldığı Mame Baba Thiam, attığı iki gol ve 1 asistle galibiyette başrolü oynadı.