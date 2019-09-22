Kasımpaşa zoru başardı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e kötü başlayan Kasımpaşa, dün Antalyaspor maçını 3-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takımda 16'da Quaresma, 28'de Popov, 45'te ise Veysel yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyunu yarıda bıraktı. 3 değişiklik hakkını da zorunlu kullanan Paşa'da, Q7'nin yerine giren53'te gol perdesini açarken, ona asist yapan, 60 ve 80. dakikalarda ağları sarsarak farkı 3'e çıkardı. Antalya'da Sangare'nin 58'de attığı goliptal edildi.Kasımpaşa'nın Katar ekibi Ajman'dan aldığı Mame Baba Thiam, attığı iki gol ve 1 asistle galibiyette başrolü oynadı.