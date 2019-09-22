Kayserispor gülmüyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 5. haftasında Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 1-1 kalarak bu sezonki galibiyet hasretini dindiremedi.İkinci yarıda baskısını artırarak üst üste pozisyonlar yakalayan Denizlispor, 74. dakikadaşık golüyle skorda eşitliği yakaladı.Kalan dakikalarda iki takım da gol için girişimde bulunsa daKayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, 3 puanı kaçırdıkları için çok üzgün olduğunu belirterek,dedi.Süper Lig'e 4 maçta topladığı 7 puanla başlangıç yapan Denizli, Kayseri'de ortaya koyduğu oyun ile başarısının tesadüf olmadığını gösterdi.Rodellega'nın uzaktan iki şutunda Lung'un yerinde duruşları dışında oyun dengeli, sonuç da adaletli oldu. Kayserispor camiası ekranlarda forma satışı ile kenetlenme moraliyle maça çıksa da 1 puan alabildi. Asist yapan Adebayor kalitesini gösterirken Kayserispor'un takım olarak özellikle orta sahada ve kanat organizasyonlarında daha tempolu oynamaya ihtiyaç var. Gelişim konusunda Denizlispor'un daha hızlı olduğunu, Kayseri'nin biraz daha zamana ve birlikte oynamaya ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.