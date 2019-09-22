Kayserispor gülmüyor

Süper Lig'in 5. haftasında Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 1-1 kalarak bu sezonki galibiyet hasretini dindiremedi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Adebayor'un ortasını tamamlayan Henrique ile öne geçti.
İkinci yarıda baskısını artırarak üst üste pozisyonlar yakalayan Denizlispor, 74. dakikada Murawski'nin
şık golüyle skorda eşitliği yakaladı. Konuk ekip özellikle Hugo Rodallega ile çok net pozisyonları değerlendiremedi.
Kalan dakikalarda iki takım da gol için girişimde bulunsa da karşılaşmada başka gol olmadı.
ELİMİZDEN KAÇIRDIK
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, 3 puanı kaçırdıkları için çok üzgün olduğunu belirterek, "Mücadeleye iyi başladık. Öne de geçtik ancak skoru koruyamadık. Bugün buradan 3 puan alsak, 5 puanla ligin farklı yerlerinde farklı hesaplar yapacaktık"
dedi.
BİR GÖRÜŞ - Fatih DOĞAN
Kayserispor'a tempo lazım
Süper Lig'e 4 maçta topladığı 7 puanla başlangıç yapan Denizli, Kayseri'de ortaya koyduğu oyun ile başarısının tesadüf olmadığını gösterdi. Maçın ikinci yarısı daha tempolu geçse de Yücel İldiz'in takımı maç boyunca dengeli ve öz güvenliydi.
Rodellega'nın uzaktan iki şutunda Lung'un yerinde duruşları dışında oyun dengeli, sonuç da adaletli oldu. Kayserispor camiası ekranlarda forma satışı ile kenetlenme moraliyle maça çıksa da 1 puan alabildi. Asist yapan Adebayor kalitesini gösterirken Kayserispor'un takım olarak özellikle orta sahada ve kanat organizasyonlarında daha tempolu oynamaya ihtiyaç var. Gelişim konusunda Denizlispor'un daha hızlı olduğunu, Kayseri'nin biraz daha zamana ve birlikte oynamaya ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.