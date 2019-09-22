Kendinize gelin burası Beşiktaş!

BUGÜN NELER OLDU

Siyah-beyazlıların Gazişehir'den alınan 3-2'lik yenilginin ardından Slovan Bratislava da 4-2 mağlup olması üzerine takım kaptanlarından Gökhan Gönül devreye girdi. Necip Uysal ile birlikte diğer futbolculara konuşma yapan Gökhan, soyunma odasında arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Sahaya ruhunuzu koymanız gerekiyor. Bu sonuçların açıklaması yok, bize yakışmadı. Sahada mücadeleyi bırakmamamız gerekirken oyundan kopuyoruz.O yüzden kendinizi toparlayın, bu formaya yakışacak şekilde oynayın" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın bu sezonoynadığı maçlardasavunmadabüyük hatalaryapması, hücumda da etkisiz kalınmasıteknik direktör Abdullah Avcı'nın uykularınıkaçırıyor. Tecrübeli hoca, SlovanBratislava maçının ardından ÜmraniyeNevzat Demir Tesisleri'ne adeta kampkurdu. Avcı, karşılaşma sonrası 48saati az uyku-çok iş ile geçiripsorunları analiz etmeyeçalıştı.Slovan Bratislava maçının 74. dakikasında sakatlanan Victor Ruiz'in sol kasık adalesinde zorlanma ve mikro kanama tespit edildi. İspanyol savunmacı yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Vida'yı kırmızı kart cezası, Roco'yu da sakatlığı nedeniyle kullanamayan Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçında Necip ve Dorukhan'ı stoperde görevlendirmesi bekleniyor.