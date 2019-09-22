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Kendinize gelin burası !

’ın kaptanlarından , trajikomik hatalarla kaybedilen Bratislava maçı sonrası takım arkadaşlarına sert çıktı

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Kendinize gelin burası Beşiktaş!
Siyah-beyazlıların Gazişehir'den alınan 3-2'lik yenilginin ardından Slovan Bratislava da 4-2 mağlup olması üzerine takım kaptanlarından Gökhan Gönül devreye girdi. Necip Uysal ile birlikte diğer futbolculara konuşma yapan Gökhan, soyunma odasında arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Herkes kendine gelsin, burası Beşiktaş. Sahaya ruhunuzu koymanız gerekiyor. Bu sonuçların açıklaması yok, bize yakışmadı. Sahada mücadeleyi bırakmamamız gerekirken oyundan kopuyoruz. Bratislava maçının telafisi var ama Başakşehir'in yok. O yüzden kendinizi toparlayın, bu formaya yakışacak şekilde oynayın" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI ÜMRANİYE'Yİ MESKEN TUTTU!
Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı maçlarda savunmada büyük hatalar yapması, hücumda da etkisiz kalınması teknik direktör Abdullah Avcı'nın uykularını kaçırıyor. Tecrübeli hoca, Slovan Bratislava maçının ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne adeta kamp kurdu. Avcı, karşılaşma sonrası 48 saati az uyku-çok iş ile geçirip sorunları analiz etmeye çalıştı.

VİCTOR RUIZ BİR AY YOK
Slovan Bratislava maçının 74. dakikasında sakatlanan Victor Ruiz'in sol kasık adalesinde zorlanma ve mikro kanama tespit edildi. İspanyol savunmacı yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Vida'yı kırmızı kart cezası, Roco'yu da sakatlığı nedeniyle kullanamayan Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçında Necip ve Dorukhan'ı stoperde görevlendirmesi bekleniyor.

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Kendinize gelin burası Beşiktaş!
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