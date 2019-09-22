Kendinize gelin burası Beşiktaş!

Siyah-beyazlıların Gazişehir'den alınan 3-2'lik yenilginin ardından Slovan Bratislava da 4-2 mağlup olması üzerine takım kaptanlarından Gökhan Gönül devreye girdi. Necip Uysal ile birlikte diğer futbolculara konuşma yapan Gökhan, soyunma odasında arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Herkes kendine gelsin, burası Beşiktaş.
Sahaya ruhunuzu koymanız gerekiyor. Bu sonuçların açıklaması yok, bize yakışmadı. Sahada mücadeleyi bırakmamamız gerekirken oyundan kopuyoruz. Bratislava maçının telafisi var ama Başakşehir'in yok.
O yüzden kendinizi toparlayın, bu formaya yakışacak şekilde oynayın" ifadelerini kullandı.
ABDULLAH AVCI ÜMRANİYE'Yİ MESKEN TUTTU!
Beşiktaş'ın bu sezon
oynadığı maçlarda
savunmada
büyük hatalar
yapması, hücumda da etkisiz kalınması
teknik direktör Abdullah Avcı'nın uykularını
kaçırıyor. Tecrübeli hoca, Slovan
Bratislava maçının ardından Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'ne adeta kamp
kurdu. Avcı, karşılaşma sonrası 48
saati az uyku-çok iş ile geçirip
sorunları analiz etmeye
çalıştı.
VİCTOR RUIZ BİR AY YOK
Slovan Bratislava maçının 74. dakikasında sakatlanan Victor Ruiz'in sol kasık adalesinde zorlanma ve mikro kanama tespit edildi. İspanyol savunmacı yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Vida'yı kırmızı kart cezası, Roco'yu da sakatlığı nedeniyle kullanamayan Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçında Necip ve Dorukhan'ı stoperde görevlendirmesi bekleniyor.