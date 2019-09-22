Kolombiya’da derbi keyfi

Dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun gelişi ile birlikte yurt dışında sürekli gündeme gelen Galatasaray'a, Kolombiya'da ise daha büyük ilgi var. Sarı-kırmızılı forma ile 2 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki oyuncunun görüntüleri ülkesinde banttan izlenirken Win Sport TV yayın haklarını aldı.
Kolombiya'da yayın yapan Win Sport TV, Galatasaray'ın maçlarını her hafta canlı olarak yayınlayacağını duyurdu. 28 Eylül'de Aslan'ın Fenerbahçe ile evinde oynayacağı derbi ile Galatasaray maçları, Kolombiya'da canlı olarak izlenebilecek.
G.Saray'da Falcao'nun gelişi ile birlikte kombine satışları 41 bin kişiye ulaşırken derbide Türk Telekom'un da tamamen dolması bekleniyor.