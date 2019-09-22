Kolombiya’da derbi keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun gelişi ile birlikte yurt dışında sürekli gündeme gelen Galatasaray'a, Kolombiya'da ise daha büyük ilgi var.Kolombiya'da yayın yapan Win Sport TV, Galatasaray'ın maçlarını her hafta canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.G.Saray'da Falcao'nun gelişi ile birlikte kombine satışları 41 bin kişiye ulaşırken derbide Türk Telekom'un da tamamen dolması bekleniyor.