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: Eğer maç 1-0 gitseydi 3 dakika uzatma verilecek miydi

Yardımcı Antrenörü , Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 biten maçı sonrası, "Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz" dedi. Şahin, karşılaşmanın 3 dakika uzatılmasına da tepki gösterdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 22:18
Levent Şahin: Eğer maç 1-0 gitseydi 3 dakika uzatma verilecek miydi

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, "Oyunun geneline baktığımızda gelgit olan bir maçtı. Pozisyonları daha net bulan bizdik ama maalesef bunları değerlendiremezseniz sonuç enteresan oluyor. Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz. Daha konsantre olacağız. Rotasyona gittik önümüzdeki maçları düşünerek. Bizim son vuruşlarımızın daha kaliteli olmalıydı. Duran toptan gelen gol sonucu buraya getirdi. Galatasaray takımı olarak hiçbir takımı önemsemiyoruz. Falcao olsaydı o da kaçırabilirdi. Sonuçta yakaladığımız pozisyonları atsaydık bugün bunları konuşmayacaktık" diye konuştu.

Maçta 3 dakika uzatma verilmesine de tepki gösteren Şahin, "Çok merak ediyorum. Eğer maç 1-0 gitseydi 3 dakika uzatma verilecek miydi?" dedi.

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Levent Şahin: Eğer maç 1-0 gitseydi 3 dakika uzatma verilecek miydi
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