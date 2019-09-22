Madrid’de sular kaynıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Real Madrid'de teknik direktör değişikliği artık an meselesi. İspanyol basınına göre başkan Florentino Perez, teknik direktör Zinedine Zidane'a son bir şans verdi. Ligde 4 maçta 8 puan alan Los Galacticos, Şampiyonlar Ligi'nde ise Paris Saint Germain deplasmanında 3-0 yenilince Zidane da yolun sonuna geldi. Sevilla ile bugün 22.00'de karşı karşıya gelecek olan Real Madrid eğer kazanamazsa başkan Perez'in Zidane ile yolları ayırması bekleniyor. Fransız teknik adamın halefi ise Jose Mourinho…göre oyuncuların da aklı iyice karışmış durumda.