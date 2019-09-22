Rizespor - Gazişehir Gaziantep (Canlı)

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçını Serkan Tokat yönetiyor. Tokat'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapıyor.
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Takımların kadroları şöyle:
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Mykola Moroziuk, Mohamed Abarhoun, Dimitris Chatziisaias, Dario Melnjak, Joseph Attamah, Amedej Vetrih, Nill de Pauw, Fernando Boldrin, Umar Aminu, Marko Scepovic
Yedekler: Tarık Çetin, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Yan Sasse, Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Jean Armel Kana-Biyik, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Abdul-Aziz Tetteh, Junior Morais, Souleymane Diarra, Patrick Twumasi, Muhammet Demir
Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Raman Chibsah, Furkan Soyalp, Bartlomiej Pawlowski