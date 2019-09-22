Son dakika haberleri! Trabzonspor'da Sturridge şoku

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Daniel Sturridge'in Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcunun Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirten Güven, "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.