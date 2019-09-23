Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig 6. hafta Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için bekleyiş sürüyor. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği maç Süper Lig'in en heyecan verici maçı olacak. Süper Lig 5. Haftada Galatasaray 8 puana yükselirken Fenerbahçe ise geçtiğimiz gün oynadığı Ankaragücü mücadelesinde puanını 10'a yükseltti. Peki, iki takımın da taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği mücadele Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte derbi hakkında detaylar…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Milyonların heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Dev derbi beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE SON DURUM

Sarı lacivertli ekip ligde Alanyaspor yenilgisini çabuk atlattı. Ligde oynadığı son maçta Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi ve 2-1 galip gelerek derbi için moral topladı. Fenerbahçe ligde 5 maçta 10 puan elde etti.

GALATASARAY SÜPER LİG'DE SON DURUM

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge deplasmanından 1 puanla ayrılan Galatasaray, ligde 5 maçta 8 puan topladı. Oynadığı son maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı kırmızılı ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.