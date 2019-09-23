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Galatasaraylı bedensel engelli Şeyhmus'un hayalini gerçeğe çeviriyor

'da doğuştan bedensel engelli 'ın (12), ' maçı izleme' hayali olduğunu soysal medyadan öğrenen futbolcu , Şeyhmus ile görüşerek, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbi maçına davet etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 12:17
Galatasaraylı Selçuk İnan bedensel engelli Şeyhmus'un hayalini gerçeğe çeviriyor

Sosyal medyada dezavantajlı çocuklar için etkinlikler düzenleyen 'Çocuklar Üşümesin' grubu üyeleri, bedensel engelli Şeyhmus Baran'ın hayalini sosyal medya hesaplarında paylaşarak destek çağrısında bulundu. Şeyhmus'un hayalini sosyal medyadan öğrenen Selçuk İnan, kendisiyle görüşerek Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına davet etti.

"ASLAN PARÇASI" DİYEREK SESLENDİ

Şeyhmus'u görüntülü arayan Selçuk İnan, kendisine "aslan parçası" diyerek seslenip, şunları söyledi:

"Fenerbahçe maçına geliyorsun. Maçı en önde izleyeceksin. Orada sana imzalı formamı da vereceğim. Canım kardeşim, seni heyecanla bekliyorum." Görüşmede Şeyhmus, Selçuk'a sevgilerini ifade etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyecek olmanın heyecanını yaşayan Şeyhmus, derbiyi kazanacaklarını söyledi. Seyhmus, "Selçuk İnan'ı çok seviyorum. Çok heyecanlıyım, maçı izleyeceğim. Fatih Terim'i, Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum" dedi.



Şeyhmus'un babası Ali Baran (47) ise oğlunun hayalinin gerçekleşeceğinden dolayı mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim oğlum camide namaz kıldıktan sonra, 'Çocuklar Üşümesin' üyeleri onu görmüş. Arabası üstündeki sarı kırmızı renkler dikkatlerini çekmiş. 'Ne yapıyorsun' diye sormuşlar? Şeyhmus, 'Ben fanatik bir Galatasaraylıyım' demiş. Oğlum zaten her fırsatta Selçuk İnan'ı çok sevdiğini anlatıyor, onu görmek istediğini söylüyor. Onlar da Allah razı olsun Selçuk İnan ile irtibat sağlayarak oğlumla görüşmesini sağladılar. Şimdi oğlumla ben bu haftaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine davet edildik. Çok mutluyuz."

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Galatasaraylı Selçuk İnan bedensel engelli Şeyhmus'un hayalini gerçeğe çeviriyor
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