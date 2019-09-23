Gazişehir Gaziantep hız kesmedi

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep fırtınası esmeye devam ediyor… Geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup eden kırmızı-siyahlılar, dün de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Ligin yeni takımı olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Gaziantep ekibi, hızlı başladığı maçta 12'de Muhammet'in golüyle öne geçti. 5 dakika sonra da Twumasi şık bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Ç.Rize, 64'te Braian Samudio ile farkı bire indirdi. Paraguaylı oyuncunun 76'da attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi maçın kalan bölümünde baskıyı artırsa da beraberlik golünü bulamadı ve namağlup unvanını kaybetti.

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Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Gazişehir, sonrasında oynadığı 4 maçta 10 puan topladı.