Transfer haberleri: Manchester City, Çağlar Söyüncü'nün peşinde!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü haftalar geçtikçe sergilediği performans ile herkesin beğenisini kazandı. Ancak bu beğeni sadece lafta kalmayabilir! İngilizlerin iddiasına göre Pep Guardiola'nın devre arasında yapmayı planladığı stoper transferi için adaylar arasında Çağlar Söyüncü de yer alıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.9.2019 11:05Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 11:08
Manchester City, stoperde Aymeric Laporte ve John Stones'un sakatlıkları sonrasında elinde sadece Otamendi'nin kalmasının ardından arayışa girdi.