Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ünal Karaman: Kaybettiğimiz için üzgünüm

: Kaybettiğimiz için üzgünüm

Teknik Direktörü , Sivasspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 23:36 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 23:43
Ünal Karaman: Kaybettiğimiz için üzgünüm

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaman, maç adına çok fazla yorum yapmayacağını ifade ederek, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. Maç genelinde istekli ve arzulu oynayamaya çalıştık. Özellikle deplasmanlarda penaltıda dahil olmak üzere bulduğunuz pozisyonları yapamadığınız da zorlanırsınız. Biz de bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünal Karaman: Kaybettiğimiz için üzgünüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN