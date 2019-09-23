Yine deplasman yine kayıp: Galatasaray

Galatasaray'ın başına ne geldiyse deplasmanda geldi! Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda ikinci kez puan kaybederken ilk haftadaki Denizlispor deplasmanında 3, dün de Malatya'da 2 puan bıraktı. Ancak bu kayıplar bu sezonla sınırlı değil. Aslan geçtiğimiz sezondan bu yana dış sahada beklenenin çok uzağında. Teknik direktör Fatih Terim, 2 sezon önce Igor Tudor'un yerine göreve geldiğinde dış sahadaki kayıplara anlam veremediğini söylerken kayıplar da ara vermeden devam ediyor. Son iki sezonda deplasmanda 20 maça çıkan Aslan sadece 8 kez kazanabildi. Diğer 12 maçta kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar 6 beraberlik ve 6 yenilgi ile toplamda 30 puanı da kaybetti. Terim'in talebeleri bu kayıplarla birlikte son iki sezonda dış sahadaki maçlarda %60'lık kayıp oranı yakaladı.

Falcao 90 dakika kulübede!

YEDEK kulübesi yıldızlar karması gibiydi. Fatih Terim revizyona giderken Falcao 90'da Seri'nin yerine girdi. Mariano yerine Şener, 11'de başlarken Adem de orta sahada kendine yer buldu. Ömer Bayram orta üçlüde başladığı maçı sol bekte tamamladı. Brugge'de sahada olan Lemina kulübeye çekilirken F.Bahçe ve PSG maçı için dinlenenler arasındaydı.

Terim locada çileden çıktı

3 maçlık cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayan Fatih Terim, dün locadaydı. Malatyalı sporseverler tecrübeli hocaya ilgi gösterirken, kendisine yönelik tezahüratlara Terim el sallayarak karşılık verdi. Deneyimli çalıştırıcı karşılaşma boyunca gayet sakindi. Ancak son dakikalarda kaçan fırsatlar ve 89'da gelen Malatyaspor'un golüyle adeta çileden çıktı. Tepkisini fotoğraftaki gibi gösterdi.

Albayrak: Hocamız doğru yaptı

GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 1-1 biten Malatya maçı sonrası kadro tercihi nedeniyle eleştirilen Fatih Terim'e destek verdi: "F.Bahçe ve PSG maçları var. Hocamız tedbir almış olabilir. Doğrusunu yaptı, saygı duymak lazım. Derbi için taraftarımıza güveniyorum. Güzel, dostça bir maç olacağını düşünüyorum."

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Babel ligde Galatasaray'ın tüm maçlarına ilk 11'de başlarken toplamda 2 gol buldu.

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İki takım arasında daha önce oynanan 4 maçta da ev sahipleri kazanırken 5. maçta beraberlik çıktı.

Galatasaray'da kritik toplantı

GALATASARAY Divan Kurulu bugün olağanüstü toplantıda buluşuyor… Florya ve Riva projeleri için yapılan anlaşmanın Emlak Konut tarafından feshedilmesi sonrasında yönetim, üyelere bilgi verecek ve tavsiyeler dinlenecek. Üyelerden gelen istek üzerine yapılacak toplantı basına da kapalı olacak.



Hakem Arda Kardeşler'in taç için verdiği karar sosyal medyada günün konusu oldu...

Taç atışında tartışma

Alanya-F.Bahçe maçındaki taç tartışmaları 'kural ihlali' konusunu gündeme getirmişti. Dün Yeni Malatya- Galatasaray maçında ilk yarıda Chebake'nin taç attığı yeri beğenmeyen hakem Arda Kardeşler, atışın yerinden kullanılmadığını belirterek tekrarlattı. Fenerbahçe taraftarları bu pozisyona, kendilerinin haksız duruma düşürülmesi için yapıldığını ima ederek sosyal medyada tepkilerini gösterdi.