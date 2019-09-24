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Beşiktaş başkan adayı olacak mı? ve nereli?

Beşiktaş Başkanı 'ın istifa ettiğini açıklamasından sonra Beşiktaş taraftarları yoğun bir şekilde özellikle sosyal medyada 'ye olan sevgililerini ifade ediyor. Hem arama motoru Google'da hem de Twitter'da Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Başkan adayı olacak mı ? soruları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 12:51
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş başkan adayı olacak mı? Ahmet Nur Çebi kimdir ve nereli?

Ahmet Nur Çebi; Fikret Orman'ın geçen dönemindeki yönetimde Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Beşiktaş'ın üst üste iki sezon şampiyon olduğu dönemde dikkat çeken Çebi, yapılan transferlerde etkiliydi. Beşiktaş taraftarı, istifa eden Fikret Orman'dan sonra Ahmet Nur Çebi başkan adayı olacak mı? sorusu oldukça dikkat çekti.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR VE NERELİ?

Ahmet Nur Çebi, Trabzon'da doğdu. 1959 yılında hayata gözlerini açan Ahmet Nur Çebi'in baba adı Yaşar Kaptan, anne adı Ayten'dir; Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında da kardeşleri vardır.

TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.

Ahmet Nur Çebi, 2012 senesinden itibaren taraftarı olduğu Beşiktaş jimnastik kulübünde 2. başkanlık görevini yürüttü.

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