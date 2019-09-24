Beşiktaş’ta seçim ne zaman yapılacak? Beşiktaş’ın başkan adayı kimler olacak?

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman dönemi sona erdi. Dün oynanan ve 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş – Başakşehir maçında siyah beyazlı taraftarlar mevcut başkan Fikret Orman'a yönelik tepkilerde bulundular. Siyah beyazlı taraftarlar Fikret Orman'ı istifaya çağırdılar. Bu gelişmelerin ardından Fikret Orman bugün yaptığı toplantıda Beşiktaş başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yeni başkanın kim olacağı siyah beyazlı taraftarlar tarafından merak edilirken, arama motoru üzerinden en çok aratılan sorular 'Beşiktaş'ta seçim ne zaman yapılacak' ve Beşiktaş'ın Başkan adayı kimler olacak' soruları oldu. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYI KİMLER OLACAK?

İşte Beşiktaş seçim tarihi ve başkan adayları ile ilgili detaylar...