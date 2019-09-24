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’ta seçim ne zaman yapılacak? Beşiktaş’ın başkan adayı kimler olacak?

Başkanı Fikret Orman dün oynanan Beşiktaş – Başakşehir müsabakasında kendisine gelen tepkilerinden ardından bugün düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Erken seçime gidecek olan Beşiktaş’ta yeni başkanın kim olacağı ise taraftarlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Beşiktaş’ta seçim ne zaman yapılacak? Beşiktaş’ın başkan adayları kimler olacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 22:39
Beşiktaş’ta seçim ne zaman yapılacak? Beşiktaş’ın başkan adayı kimler olacak?

'ta Başkan Fikret Orman dönemi sona erdi. Dün oynanan ve 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş – Başakşehir maçında siyah beyazlı taraftarlar mevcut başkan Fikret Orman'a yönelik tepkilerde bulundular. Siyah beyazlı taraftarlar Fikret Orman'ı istifaya çağırdılar. Bu gelişmelerin ardından Fikret Orman bugün yaptığı toplantıda Beşiktaş başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yeni başkanın kim olacağı siyah beyazlı taraftarlar tarafından merak edilirken, arama motoru üzerinden en çok aratılan sorular ' yapılacak' ve Beşiktaş'ın Başkan adayı kimler olacak' soruları oldu. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYI KİMLER OLACAK?

İşte Beşiktaş seçim tarihi ve başkan adayları ile ilgili detaylar...

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Beşiktaş’ta seçim ne zaman yapılacak? Beşiktaş’ın başkan adayı kimler olacak?
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