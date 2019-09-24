Derbi öncesi İsla ve Moses müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de derbi öncesinde sakatlardan gelen iyi haberler teknik heyeti memnun ediyor. Sakatlıktan kurtulan Mauricio Isla ve Victor Moses dün akşam başlayan derbi hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara katıldı.Ankaragücü maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Rodrigues de tedavisini sürdürüyor. Belinden hafif ağrıları bulunan Emre Belözoğlu ise dinlenmeye yönelik program uygulayarak derbi öncesi riske girmiyor.