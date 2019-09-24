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Derbi öncesi İsla ve Moses müjdesi

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Derbi öncesi İsla ve Moses müjdesi
Fenerbahçe'de derbi öncesinde sakatlardan gelen iyi haberler teknik heyeti memnun ediyor. Sakatlıktan kurtulan Mauricio Isla ve Victor Moses dün akşam başlayan derbi hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara katıldı. İki oyuncunun fiziksel olarak tüm problemlerini hallettikleri, Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde derbide görev alabilecekleri ifade edildi. Ankaragücü maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Rodrigues de tedavisini sürdürüyor. Belinden hafif ağrıları bulunan Emre Belözoğlu ise dinlenmeye yönelik program uygulayarak derbi öncesi riske girmiyor.
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Derbi öncesi İsla ve Moses müjdesi
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