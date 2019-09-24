Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'lık oldu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 24 Eylül'de PFDK'ya yapılan sevkler şöyle:

1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 20.09.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ANDRE BIYOGO POKO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 20.09.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ALTAY Kulübü antrenörü ÖZDEN TÖRAYDIN'ın 21.09.2019 tarihinde oynanan ALTAY-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- OSMANLISPOR FK'nın 21.09.2019 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 22.09.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BERKAY CAN DEĞİRMENCİOĞLU'nun 21.09.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- UŞAKSPOR A.Ş Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş.-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- İNEGÖLSPOR Kulübü futbolcusu TAYFUN PEKTÜRK'ün 21.09.2019 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- 1922 KONYASPOR Kulübü futbolcusu KADİR KAAN ÖZDEMİR'in 21.09.2019 tarihinde oynanan 1922 KONYASPOR-BAŞKENT AKADEMİ FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- MANİSASPOR Kulübü futbolcusu MERT UYGUN'un 21.09.2019 tarihinde oynanan MANİSASPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, MANİSASPOR Kulübü teknik sorumlusu ERKAN ASLAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-Cİ GROUP BUCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-TOKATSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- AĞRI 1970 SPOR Kulübü görevlisi UMUT ÖZCAN'ın 21.09.2019 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-CİZRESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- CİZRESPOR Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-CİZRESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- OSMANİYESPOR FK idarecisi SALİH BAHÇELİ'nin 21.09.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-MODAFEN TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu ULAŞ ULUSAN'ın 21.09.2019 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ZEYNEL YALDIZ'ın 21.09.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.