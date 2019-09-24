Galatasaray’ın havası kaçtı!

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Sahaya çıktığı son altı resmi maçının sadece ikisini kazanan son şampiyon Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Sarı-kırmızılı takım özellikle fizik değerlerinde sınıfta kalırken, bunun faturası da ağır oldu. Takım hava toplarından, yerden ikili mücadelelere kadar çok sayıda fiziksel değerde çakıldı. İşte Galatasaray'ın dikkat çeken düşüşleri:Rakipleri karşısında ikili mücadele kazanmakta zorlanan Galatasaray sadece Kayseri'de fizik güçte üstünlük sağlayabildi.geri kalan dört mücadelede bu üstünlüğü rakibine verdi ve birebirlerde sınıfta kaldı.Geçtiğimiz sezon takımın fizik kapasitesi en yüksek isimlerinden Luyindama bu sezon eleştiri yağmuru altında. Kongolu stoper, Kasımpaşa, Denizli, Malatya ve Konya mücadelelerinde girdiği 53 ikili mücadelenin sadece 23'ünü kazanabildi.Rakipleri karşısında fiziksel olarak güç problemi yaşadığı istatistiklere yansıyan Galatasaray, bunun karşılığında da rakip ataklarını frenlemekte zorluk çekti. Aslan, ilk beş haftada rakiplerine 55 şut, 81 orta şansı verdi. Bu değer Galatasaray'da ise 57'ye 72 oldu.Aslan hava toplarında da istediğini bir türlü bulamadı.karşılaşmalarında hava topu kazanma yüzdesinde rakiplerinin gerisinde kaldı ve bu maçlarda toplam beş puan kaybetti. Fatih Terim'in talebeleri sadece Kasımpaşa'yı yendi.Fizik problemi maçın sonlarına da yansıdı, Galatasaray 90. dakika golleriyle sarsıldı. Sarı-kırmızılılar Yeni Malatya (Guilherme 89. dk) karşısında son dakikada yeniği golle iki puandan olurken, Denizli (Rodallega 90. dk), Konya (Jonsson 90. dk) ve Kayseri (Umut 90. dk) maçlarında da son anlarda yıkıldı.Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 102 km ortalama koşu mesafesine ulaşıp en az mesafe kat eden takım olan Galatasaray'ın sorunu bu sezon da devam ediyor.Luyindama, bu sezon performansı ile bekleneni veremezken ikili mücadele kazanma oranı %43'te kaldı.