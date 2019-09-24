Gökhan Gönül 11 yıl sonra yıne stoperde

TEKNIK direktör Abdullah Avcı, Gökhan Gönül'e stoperde şans vererek gecenin sürprizine imza attı. Vida, Victor Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda Necip ile birlikte 34 yaşındaki deneyimli oyuncu savunmanın göbeğinde sahaya çıktı. Gökhan Gönül, kariyerinde 2. kez stoper olarak dün oynarken ilk tecrübesinde ise 2008-09 sezonunda Fenerbahçe forması ile Beşiktaş deplasmanına çıkıp takımının 2-1'lik galibiyetinde rol oynamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ TRIBÜNDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı Vodafone Park'ta izledi. Güneş, Milli Takımlardan sorumlu TFF üyesi Selim Soydan ile karşılaşmayı takip ederken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da tribündeydi.

BURUK: VAR'DAN SES GELMIYOR!

Başakşehir cephesinde hakem kararlarına tepki vardı. Teknik patron Okan Buruk, ilk yarı sonunda yaşananlara vurgu yaparken, "Kötü bir hakem vardı. İlk yarının sonundaki pozisyona baktığımızda, üstü kapatıldı. İlk yarı bitirildi, VAR'a bakma yok, içeri gidildi. Üzücü ama komik, VAR odasıdan ses gelmiyor. Sonra VAR kararıyla haklı bir penaltı verdiler. Keşke VAR ile haklı bir kırmızı kart da verseydiler" dedi.