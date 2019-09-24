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aday olacak

'ta 'ın istifa kararı almasının ardından gözler başkanlığa adaylığını açıklaması beklenen isimlere çevrildi. Mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda Fikret Orman'a karşı rakip olan ve bin 617 oy alan , yeniden başkan adayı olacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 14:22
Hürser Tekinoktay aday olacak

Beşiktaş'ta mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda Fikret Orman'a karşı rakip olan ve bin 617 oy toplayan Hürser Tekinoktay, Orman'ın istifa açıklamasının ardından adaylığa hazırlanıyor.

Yarın gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısını beklemek isteyen Hürser Tekinoktay, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Öncelikle yarınki toplantının sonucuna bakmak gerekiyor. Benim başkan adaylığım konusuna gelirsek, zaten 4 ay önce aday olmuş birisinin, normal olarak bu süreçte aday olması bekleniyor. Yapacağım değerlendirmelerin ardından ben de gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

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