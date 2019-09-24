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Önce Başkan Orman istifaya çağrıldı, ardından lehine tezahüratlar yapıldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019
Sergen Yalçın sesleri
Üst üste gelen kayıplar sonrası Beşiktaş taraftarı yönetime tepki gösterdi. Hedefte rakip takım yöneticileriyle maç yemeği yedikten sonra stattan ayrılan Başkan Fikret Orman vardı. Başakşehir'in golü sonrası ise Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar başladı. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası taraftarlar Yalçın'ın takımın başına geçmesini istemiş, eski kaptan "Bir gün elbet buluşacağız" diyerek desteğe teşekkür etmişti. Taraftarlar "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" tezahüratı yaptı.
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Sergen Yalçın sesleri
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