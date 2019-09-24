Yılın futbolcusu Lionel Messi!

Cristiano Ronaldo ve Virgil Van Dijk ile yarışan Messi, iki oyuncuyu da geride bırakarak ödülünü aldı. 2016 yılından bu yana şu anki adıyla verilen ödülü daha önce iki kez Cristiano Ronaldo ve Luka Modric kazanmıştı. Yılın en iyi teknik direktörü, Liverpool'u Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonu yapan Jürgen Klopp
olurken, en iyi kaleci unvanı Liverpool'un 26 yaşındaki file bekçisi Alisson Becker'e
gitti. En iyi gole verilen Puskas ödülü, Debrecen formasıyla Ferencvaros'a 90+3. dakikada muhteşem bir röveşata golü atan Daniel Zsori
'nin oldu. Yılın en iyi 11'i ise şu şekilde: "Alisson, Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo, Luka Modric, Frankie De Jong, Eden Hazard, Messi, Ronaldo, Mbappe."
Yılın kadın kalecisi ödülünü Sari van Veenendaal, kadın futbolcusu ödülünü ise Megan Rapinoe aldı. En iyi kadın teknik direktör ödülü de Jill Ellis'e verildi.