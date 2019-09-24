Yılın futbolcusu Lionel Messi!

BUGÜN NELER OLDU

Cristiano Ronaldo ve Virgil Van Dijk ile yarışan Messi, iki oyuncuyu da geride bırakarak ödülünü aldı. 2016 yılından bu yana şu anki adıyla verilen ödülü daha önce iki kez Cristiano Ronaldo ve Luka Modric kazanmıştı.olurken,gitti. En iyi gole verilen Puskas ödülü, Debrecen formasıyla Ferencvaros'a 90+3. dakikada'nin oldu. Yılın en iyi 11'i ise şu şekilde:Yılın kadın kalecisi ödülünü Sari van Veenendaal, kadın futbolcusu ödülünü ise Megan Rapinoe aldı. En iyi kadın teknik direktör ödülü de Jill Ellis'e verildi.