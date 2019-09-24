Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı A Spor’da!

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi bugün 16 maçla başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'un da bu turdan itibaren dahil olacağı organizasyon A Spor'dan izlenebilecek.13.00 Yeni Çorumspor-Kasımpaşa14.00 Payasspor-BolusporMardin B.B.-Altay15.00 Somaspor-KeçiörengücüEdirnespor-BB ErzurumsporKaracabey B.-ÜmraniyesporEsenler Erokspor-Uşakspor1877 Alemdağspor-Sancaktepe15.00 Muğlaspor-Bursaspor16.00 Altınordu-1922 Konyaspor16.30 Şanlıurfa-Anagold 24 Erzincan18.30 Balıkesirspor-Vanspor19.00 Osmanlıspor-İçel İYAdanaspor-FethiyesporAmed Sportif Faaliyetler-Ağrı 197020.30 Kocaelispor-Sivas Belediyespor.13:00 Y.ÇORUMSPOR–KASIMPAŞA15:00 MUĞLASPOR–BURSASPOR16:30 ŞANLIURFA–ANAGOLD 24 ERZİNCAN18:30 BALIKESİRSPOR–VANSPOR20:30 KOCAELİSPOR–SİVAS BLD. SPOR