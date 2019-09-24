Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı A Spor’da!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi bugün 16 maçla başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'un da bu turdan itibaren dahil olacağı organizasyon A Spor'dan izlenebilecek. İşte günün programı:
13.00 Yeni Çorumspor-Kasımpaşa
14.00 Payasspor-Boluspor
Mardin B.B.-Altay
15.00 Somaspor-Keçiörengücü
Edirnespor-BB Erzurumspor
Karacabey B.-Ümraniyespor
Esenler Erokspor-Uşakspor
1877 Alemdağspor-Sancaktepe
15.00 Muğlaspor-Bursaspor
16.00 Altınordu-1922 Konyaspor
16.30 Şanlıurfa-Anagold 24 Erzincan
18.30 Balıkesirspor-Vanspor
19.00 Osmanlıspor-İçel İY
Adanaspor-Fethiyespor
Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970
20.30 Kocaelispor-Sivas Belediyespor.
BUGÜN 5 MAÇ CANLI YAYINLANACAK
13:00 Y.ÇORUMSPOR–KASIMPAŞA
15:00 MUĞLASPOR–BURSASPOR
16:30 ŞANLIURFA–ANAGOLD 24 ERZİNCAN
18:30 BALIKESİRSPOR–VANSPOR
20:30 KOCAELİSPOR–SİVAS BLD. SPOR