Beşiktaş'ta bir devrin sonu: İşte Fikret Orman'ı vedaya götüren süreç

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Sompo Sigorta ile basketbol takımı için yapılan anlaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Sözlerine "Tarihi bir toplantı olacak" diyerek başlayan Orman, şu ifadeleri kullandı: "Hep iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler, yönetimi farklı göstermek, sosyal medyadan insanların örgütlenmesi... Bunlarla muhatap olmak kırıcı bir şey. Yaklaşık 1 sene önce bunlar başladı. O güne kadar Türkiye'nin en iyi ekonomicisiyken, namusumuzla irdelenmeye ve tezahürat haline getirilmeye başlandık. Bu bir pusu kültürüydü."

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BANA VE AİLEME ATAK YAPIYORLAR

"Kavga ettiysem Beşiktaş için ettim. Çok mücadele verdik. Görüyorum ki enerjim yetmiyor. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Maçlara gidiyorum 'Fikret gol gol gol' diye bağırıyorlar. Gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi bağırtıp yayınlıyorlar. Sosyal medya üzerinden bana ve aileme ataklar yapıyorlar. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım. Kulübü seçime kadar divan mı götürecek, yoksa olağanüstü genel kurul kararı alıp ona göre mi devam edeceğiz yarınki toplantımızda (bugün) karar vereceğiz."

OLUMSUZLUKLARI ORTADAN KALDIRAMADIK, DEMEK Kİ SORUN BENDE

"Milletin bize küfürlerini hak etmiyoruz. Hayatım Beşiktaş'ın içinde geçti, sporculuk yaptık. Bacağımda bıçak yaraları vardır, Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür eden arkadaşların hiçbiri doğmamışken, ben bu işin içindeydim. Kimseye taviz vermedim. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bütün bu olumsuzlukları camia olarak ortadan kaldıramadık. Demek ki problem bende. Çok sevdiğim arkadaşlarımın, dostlarımın, bana iltifatlar düzenlerin arkamdan neler yaptıklarını gördüğümde, daha büyük kırgınlıklar yaşamaya başladım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım, helâl olsun."

NELER YAPTI?

1. BAŞKANLIĞI süresince 4 teknik adamla (Samet Aybaba, Bilic, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı) çalışan Fikret Orman, 4 yıllık Güneş döneminde iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Üçüncü yıldız armaya eklendi.

2. BEŞIKTAŞ, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı elde etti. Ayrıca gruplardan namağlup ve lider çıkan ilk Türk takımı oldu.

3. TÜRKIYE'DEN Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer gerçekleştiren başkan unvanını aldı. Cenk Tosun 22.5 milyon Euro'ya rekor bedelle Everton'a satıldı.

4. 2013 yılının Haziran ayında İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı. Vodafone Park 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla açıldı.

5. FULYA'DA bulunan altyapı tesisleri baştan sona yenilendi. Yine Fulya'da Beşiktaş'a ait olan plaza tekrar aktif hale getirildi. İki hafta sonra AVM açılışı yapılacak.

6. ÜMRANIYE Nevzat Demir Tesisleri'nde ek antrenman sahaları ilave edildi, ek binalar yapıldı ve altyapının Ümraniye'ye geçişi için çalışmalarda sona gelindi.

7. GÖREVE geldiği zaman Beşiktaş'ın borcu 500 milyon TL idi.. Şu an Beşiktaş'ın borcu 2.4 milyon TL'ye çıktı. Geliri de 200 milyon TL'den 800 milyon TL'ye çıkardı.

VEDAYA GÖTÜREN SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

1. ÜST ÜSTE iki şampiyonluk sonrası yaşanan düşüşle birlikte Fikret Orman'ın yıldızı taraftarlarla bir türlü barışmadı. Tepkiler özellikle geçtiğimiz sezon arttı.

2. SATILAN oyunculardan çok yüksek gelir elde edildi. Ancak yerlerine alınan isimler oldukça verimsiz kaldı.

3. OYUNCULARIN ve personelin maaşlarında ödeme problemleri yaşandı. Borç 2.4 milyar TL'ye çıktı. Ardından tribünlerden Orman'a yönelik olumsuz tezahüratlar başladı.

4. MAYIS'TA 3. kez başkan seçilen Orman, taraftarlar ve camianın ısrarla Sergen Yalçın isteğine rağmen takımın başına teknik direktör olarak Abdullah Avcı'yı getirdi.

5. BARDAĞI taşıran son damla Orhan Ak'ın, Avcı'nın ekibinde yer alması oldu. Tribünler, bir Beşiktaş taraftarına silah çektiği gerekçesiyle Ak'ı istenmeyen adam ilan etti. Orman tepkilere, "Bir avuç taraftar bağırıyor, ben 25 milyonun başkanıyım" karşılığını verdi. Ancak Ak baskılara dayanamadı ve istifa etti.

6. BEŞIKTAŞ sezona felaket bir başlangıç yaptı. Takımın 5 maçta 5 puan toplaması, Avrupa'da Bratislava maçının trajikomik hatalarla kaybedilmesi camiada tansiyonun iyice yükselmesine neden oldu.

KULÜPLER BIRLIĞI DE BITTI!

Fikret Orman'ın , Beşiktaş'taki görevini bırakmasının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı da düşecek. Bu nedenle kulüpler yeni başkanını seçmek için bir araya gelecek. Vakfın başına iki başkan yardımcısından birisi olan Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir'in seçilmesi bekleniyor.

AVCI DA VEDA EDEBILIR!

FIKRET ORMAN'IN görevi bırakma kararından teknik direktör Abdullah Avcı'nın haberdar olmadığı ortaya çıktı. Gelişmeyi televizyondan öğrenen tecrübeli hocanın bunun üzerine ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Kulislerde Avcı'nın da istifa edebileceği konuşulsa da olağanüstü genel kurul sonrası gelecek yeni yönetimi bekleyeceği ifade edildi. Orman'ın istifasıyla ilgili yönetici arkadaşlarını da bilgilendirmediği öğrenildi. Haberi idman sırasında duyan futbolcular ise büyük bir üzüntü yaşadı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 1 AY SONRA

Fikret Orman, bugün yönetimi toplayarak olağanüstü seçim kararı alacak. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile yapılacak görüşmenin ardından seçime kadar kulübün yönetimini kimin yürüteceği belli olacak. Tüzüğe göre 1 ay içerisinde seçim yapılması gerekiyor. Kongre döneminde ilk hafta genelde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçimin Kasım'ın başında gerçekleştirilmesi oldukça yüksek ihtimal.

EN KUVVETLİ ADAY AHMET NUR ÇEBI

Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz mayıs ayındaki seçim öncesi, "Orman varken ben aday olmam ancak bir sonraki kongrede adayım" demişti. Çebi, Orman'ın ayrılışı sonrası Beşiktaş başkanlığı için en güçlü isim konumunda. Taraftarlar, dün sosyal medyada Çebi için "Gün senin günündür, çıkın aday olun" paylaşımında bulundu. Mevcut yönetimde 2. başkanlık görevini yürüten Serdal Adalı da bir diğer güçlü aday. Adalı 2013'te Orman'a karşı aday olmuş ancak seçimi kaybetmişti. Başkanlık için adaylığını resmen açıklayan ilk isim ise son seçimde Orman'a karşı yarışan Hürser Tekinoktay oldu.



SOMPO İLE DEVAM- Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sompo Sigorta ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sompo Sigorta CEO'su Recai Dalaş, Başantrenör Dusko Ivanovic, Kaptan Samet Geyik ve Sompo Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek katıldı.