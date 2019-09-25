Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a iyi haber

Sivas deplasmanından eli boş dönerek kazanamama serisini 5'e çıkaran Trabzonspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle istediği kadroyu kuramayan teknik direktör Ünal Karaman, dev karşılaşma için Daniel Sturridge'ten gelecek sevindirici haberi bekliyor. Sağ ayak aşil tendonunda yaşadığı sorun nedeniyle Sivas maçının kadrosundan çıkarılan İngiliz forvetin, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçına kadar tamamen iyileşme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Çok sık kas ağrısı problemi yaşayan 30 yaşındaki Sturridge'in bu süreçte kontrollü olarak antrenmanlara alınacağı ve bir sorun yaşamaması halinde pazar günü sahada olacağı kaydedildi.

Durumu yakından takip edilen Sturridge dün salonda çalışma yaptı.

Sörloth'a uyarı gelıyor

Trabzonspor'da son maçlarda boşa harcadığı fırsatlarla hayal kırıklığı yaratan Alexander Sörloth'a Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan uyarı geliyor. Sivas'ta kaçırdığı penaltının yanı sıra performansında da ciddi düşüş olan oyuncusuyla özel bir toplantı yapacak olan Karaman'ın, Norveçliden kendisini bir an önce toparlamasını isteyeceği öğrenildi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, dün idman öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Yusuf ve Fernandes döndü

Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da Sturridge'ten gelen iyi haber sonrası iki güzel gelişme daha yaşandı. Menisküs ameliyatı olan Yusuf Sarı ile sakatlığı bulunan Fernandes uzun bir aradan sonra takımdan ayrı olarak koşulara başladı. Bu arada bordo-mavili takımın antrenmanını çok sayıda yönetici izledi.