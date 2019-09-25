Galatasaray'da yıldızlar dönüyor

FENERBAHÇE ve PSG maçları öncesinde Yeni Malatya maçında revizyona giden teknik heyet, yıldızlarını yeniden ilk 11'de kullanacak. Sağ bekte Şener kulübeye geçerken, Mariano geri dönüyor. Adem-Andone ikilisi yerine Feghouli ile Falcao önce Fenerbahçe maçı, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde sahada olacak. Falcao'nun bu hafta dinlenmesi sonrasında tamamen hazır olduğu da öğrenildi.

Sadece 2700 bilet var!

FALCAO transferi sonrasında kombine bilet satışları 45 bine ulaşırken sarıkırmızılılar adına da bir rekor kırılmıştı. Fenerbahçe maçı için sponsorlara ayrılan bölümün yanı sıra rakip takıma da 2 bin 600 bilet verilecek. Bu rakamların sonrasında güvenlik nedeniyle boş bırakılacak koltuklar da eklenince sadece 2 bin 700 biletin satışa çıkacağı açıklandı. Cumartesi günü derbide Türk Telekom Stadı'nda 50 bin kişinin olması bekleniyor.

Yönetimden moral yemeği

GALATASARAY Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain maçları öncesinde dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Toplantı sonrasında yönetim, teknik heyet ve oyuncuların da katıldığı moral yemeği düzenlendi...

G.Saray, dün U19 takımı ile idman maçı yaptı...

MUSTAFA CENGIZ DE PFDK'YA SEVK EDILDI

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Başkan Cengiz, 20 Eylül'de yaptığı açıklamalarda "İlk kanı kim döktü, ilk yumruğu kim attı" sözlerini sarf etmiş ve ardından da Fatih Terim'e yönelik F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicil' açıklamalarına yanıt vermişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamalardan sevk edildi.

KEMERBURGAZ BEDELİ 150 MILYON TL

EMLAK Konut GYO'nun geçen hafta feshettiği Riva- Florya projelerinin devamı konusunda Galatasaray'da birlik sağlandı. Eski başkan Dursun Özbek ve Başkan Mustafa Cengiz birlikte hareket etme kararı alırken, Kemerburgaz projesi için de tekrar girişimde bulunulacak. Sözleşmelere göre Galatasaray, Florya'yı boşaltmazsa 120 milyon TL ödemek zorunda. Kemerburgaz'a tesis yapmanın maliyeti ise 150 milyon TL. Sarı-kırmızılılar önceki gün yapılan olağanüstü divan kurulu toplantısında ortak noktada buluştu.