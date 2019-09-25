İstanbulspor - Pazarspor: 3-2

TFF 1'inci Lig takımlarından İstanbulspor ile TFF 3'üncü Lig ekibi Pazarspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 74 ve 80'inci dakikalarda İbrahim Yılmaz ve 95'inci dakika Yunus Emre kaydetti. Pazarspor'un gollerini ise 6'ncı dakikada Onur Civelek ve 67'nci dakikada Mehmet Aytemiz attı.

Maçtan dakikalar

6'ncı dakikada Pazarspor'un kullandığı serbest vuruş sonucu topla buluşan Onur Civelek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

16'ncı dakikada Papa Diouf ile yaptığı verkaçtan sonra ceza sahası içinde topa sahip olan Allahyar'ın şutu yan ağlarda kaldı.

40'ıncı dakikada İstanbulspor'da Mehmet Yeşil rakipten dönen topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Top, kaleci Ebubekir'in kucağında kaldı.

Maçın ilk yarısı Pazarspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

49'uncu dakikada Yunus Emre'nin kalenin solundan attığı tehlikeli şut yandan auta çıktı.

67'nci dakikada Mehmet Aytemiz, rakip kalenin köşesine uzak mesafeden çektiği şık şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

74'üncü dakikada ceza sahasına giren topta İbrahim meşin yuvarlağı altı pasa indirdi. Papa Diof'un şutunda top üst direkten döndü ancak direkten dönen topu İbrahim tamamladı: 1-2.

80'inci dakikada İstanbulspor skoru eşitledi. Papa Diof'un kafayla indirdiği topla buluşan İbrahim'in ceza sahası içinde yerden vurduğu şut ağlara gitti: 2-2.

Mücadelenin normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

95'inci dakikada Yunus Emre, ceza sahası içindeki karambolde havadan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 3-2.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan İstanbulspor bir üst tura yükseldi.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Uğur Önay

İSTANBULSPOR: Yusuf, Mehmet Yeşil (Dk. 93 Wellington), Okan, Oğuzhan Berber, Yavuzhan, Allahyar (Dk. 61 İbrahim Yılmaz), Yunus Emre, Oğuzhan Akgün, Muhammet Şahin (Dk. 50 Zafer), Papa Diouf, Berkay (Dk. 73 Eslem)

PAZARSPOR: Ebubekir, Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Fatih (Dk. 72 Utku), Oğuzhan Birben, Mehmet Eksik, Onur (Dk. 78 Muhammet Vural), Kadir Kaan (Dk. 105+4 Mete), Mithat (Dk. 46 İbrahim Topaloğlu), Cevat, Aykut

GOLLER: Dk. 74 - Dk. 80 İbrahim Yılmaz, Dk. 95 Yunus Emre (İstanbulspor) - Dk. 6 Onur Civelek, Dk. 67 Mehmet Aytemiz (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Okan Saraçoğlu, Mehmet Yeşil, Yunus Emre, Yusuf (İstanbulspor) - Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Mehmet Eksik (Pazarspor)