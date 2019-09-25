Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kahramanmaraşspor, 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'u konuk ediyor. Saat 16.30'da başlayan ve Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda oynanan Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük maçını hakem Erkan Engin yönetiyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de izleyebilirsiniz.

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Takımların kadroları şöyle:

KAHRAMANMARAŞSPOR: Ahmet Gül, Hüseyin Cihan Avcu, Nuri Melih Mursal, İsmail Hacıhafızoğlu, İsa Baltacı, Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Gökhan Çırak, Rıdvan Türker, Recep Türköz, Eren Nergiz

Yedekler: Selçuk Özcan, Ali Alperen Erdoğan, Mesut Saray, Ebubekir Berke Tambay, Abdullah Topkara, Selahattin Öztürk, Yasin Abdioğlu

FATİH KARAGÜMRÜK: Bojan Saranov, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Turgut Doğan Şahin, Ramazan Civelek, Çağrı Ortakaya, Barış Özbek, Alagie Sosseh, Mervan Çelik, Stefan Silva

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Anıl Cenk Aktaş, Efe Tatlı, Yusuf Erdoğan, Muhammed Egemen Pehlivan