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- (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında ile karşı karşıya geliyor. maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 16:29
Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kahramanmaraşspor, 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'u konuk ediyor. Saat 16.30'da başlayan ve Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda oynanan Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük maçını hakem Erkan Engin yönetiyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de izleyebilirsiniz.

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Takımların kadroları şöyle:

KAHRAMANMARAŞSPOR: Ahmet Gül, Hüseyin Cihan Avcu, Nuri Melih Mursal, İsmail Hacıhafızoğlu, İsa Baltacı, Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Gökhan Çırak, Rıdvan Türker, Recep Türköz, Eren Nergiz
Yedekler: Selçuk Özcan, Ali Alperen Erdoğan, Mesut Saray, Ebubekir Berke Tambay, Abdullah Topkara, Selahattin Öztürk, Yasin Abdioğlu

FATİH KARAGÜMRÜK: Bojan Saranov, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Turgut Doğan Şahin, Ramazan Civelek, Çağrı Ortakaya, Barış Özbek, Alagie Sosseh, Mervan Çelik, Stefan Silva
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Anıl Cenk Aktaş, Efe Tatlı, Yusuf Erdoğan, Muhammed Egemen Pehlivan

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Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük (Canlı)
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