Manisa FK - Elazığ Belediyespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Manisa FK, 3. Lig 2. Grup temsilcisi Elazığ Belediyespor'u konuk ediyor. Saat 15.00'te başlayan ve Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan Manisa FK - Elazığ Belediyespor maçını hakem Tayfun Sarı yönetiyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Takımların kadroları şöyle:

MANİSA FK: Yusuf Balcıoğlu, Mustafa Çakır, Çağrı Giritlioğlu, Ömer Kandemir, Erman Bulucu, Abdurrahman Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Umut Kaya, Ferhat Yazgan, Zahit Fındık, Sinan Kurumuş

Yedekler: Anıl Atağ, Erhan Kara, Taha Can Velioğlu, Volkan Okumak, Onur Kolay, Mehmet Yılmaz, Oğuz Kocabal

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Engin Olgun, Hayrettin Cengiz, Burak Altıngök, Samet Aydın, Can Morgül, Emre Bayram, Nihat Apaydın, Ferhat Canlı, Burak Kavlak, Mazlum Öndil, Gökhan Aydaş

Yedekler: Berkay Erdoğan, Burak Keskin, Sabrican Gülle, Semih Ekmen, Muhammet Can Öztürk, Kadir Polatoğlu, Ömer Ekineken