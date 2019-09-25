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, derbiye motive oluyor

Süper Lig'in 6. haftasında 'a konuk olacak 'nin Alman futbolcusu Kruse, derbiye en iyi şekilde motive olmaya çalışıyor. Kruse'nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle 2010-2011 sezonunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek derbiye hazırlandığı öğrenildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 13:55
Max Kruse, derbiye motive oluyor
Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse, derbi maça en iyi şekilde motive olmaya çalışıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 5 karşılaşmada 5 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, derbiye sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Kruse'nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle, 2010-2011 sezonunun 26. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini izleyerek kendisini bu önemli karşılaşmaya hazırladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın 14. dakikasında Kazım Kazım'ın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen, 75. dakikada Semih Şentürk ve 87. dakikada Alex de Souza'nın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmış, sarı-lacivertli takım da söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Alman futbolcunun, derbide 90 dakika boyunca soğukkanlı olmaları gerektiği yönünde takım arkadaşlarını uyardığı da ifade edildi.

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Max Kruse, derbiye motive oluyor
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