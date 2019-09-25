Patrick Twumasi: Ligi ilk 5’te bitiririz

Süper Lig'de iyi sonuçlar alarak puan tablosunda 10 puanla üçüncü sırada yer alan Gazişehir Gaziantep'te takımın etkili isimlerinden Patrick Twumasi açıklamalarda bulundu. Geride kalan ilk 5 haftada 3 gol atarak takımın ve ligin en golcü isimlerinden olan Twumasi, sezonu başladıkları gibi devam ettirmeleri durumunda ligi ilk 5 içinde bitirebileceklerini ifade etti.

"LİGİ İLK 5'TE BİTİRİRİZ"

Patrick Twumasi lige iyi başladıklarını belirterek, "Bu şekilde devam edersek, aldığımız sonuçlar bu şekilde gelmeye devam ederse ligi ilk 5 arasında bitiririz" dedi.



"BU 10 PUANI HAK ETTİK"

Takım olarak ilk haftanın kendileri için çok zor geçtiğini ama sonrasında aldıkları 10 puanı hak ettiklerini aktaran Twumasi, "Takımların zor dönemleri ve iyi dönemleri oluyor. Biz ligin ilk haftasında bu zor dönemi atlattık. Takım olarak güzel puanlar topladık. Hocamızın verdiği talimatlara uyarak çok çalıştık. Çok zor antrenmanlar yaptık ve aldığımız bu 10 puanı hak ettik" ifadelerini kullandı.



"GOL ATTIKÇA MUTLU OLUYORUM"

Kendi performansı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan ve attığı gollerin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Twumasi, "Kendi adıma da gol attıkça, takıma yardımcı oldukça mutlu oluyorum. Attığım goller takım için çok önemli. Takım için çok mutluyum güzel sonuçlar alıyoruz. Bunda attığım gollerin de önemi var. Geçen yıl oynadığım takımda hocam bana güvenmemişti. Burada hocam bana güvenip şans veriyor" açıklamasını yaptı.



"SÜPER LİG ÇOK ZORLU"

Süper Lig'in çok zor bir lig olduğunu da sözlerine ekleyen Twumasi, "Süper Lig'i daha önceden biliyordum. Zor bir lig olduğunu da duymuştum. Sezon başında hocamız da zor bir lig olduğunu söylemişti. Bu ligde zor zamanlar ve zor anlar yaşayacağımızı biliyoruz ama şu anda 10 puan topladık. Bu başlangıç için bizim adımıza güzel sonuçlar" şeklinde konuştu.

"TEKNİĞİME VE GÜCÜME GÜVENİYORUM"

Rizespor'a attığı golle ilgili de açıklamalarda bulunan Twumasi, "O an kendi tekniğime, kendi gücüme güveniyordum. Şutu çektim ve gol oldu. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Umarım böyle goller atmaya devam ederim. Kariyerimde bu tarz gollerim var zaten" diye konuştu.