Pendikspor: 0 - Turgutluspor: 3

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Pendikspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor'u Pendik Stadyumu'nda ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Turgutluspor 52'nci dakikada Mustafa Yılmaz, 63'üncü dakikada Serkan Akın ve 81'inci dakikada Ferhat Katipoğlu'nun golleri ile skoru 3-0 yaptı ve sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı.



Stat: Pendik

Hakemler: Burak Filik xx, Yasin Kılıç xx, Selçuk Kaplan xx

Pendikspor: Emre Aydın x, Gökhan Sürücü x (Ömer Can Sokullu dk. 50 x), Enes Aydın x, Mehmet Zahit Çınar xx, Salim Farsak x, Semih Kayan x, Salim İyik xx (Oktay Balcı dk. 68 x), Ahmet Yazar xx, Bülent Üçüncü x, Ozan Papaker x, Yakup Ramazan Zorlu x (Anıl Demir dk. 59 x)

Turgutluspor: Can Sevinç xx, Oğuzhan Kanmaz xx (Ferhat Katipoğlu dk. 69 xx), Sezer Batuhan Turhal xx, Muhammed Can xx, Hüseyin Durak xx (Samet Günhan dk. 79 x), Kenan Gürmen xx, Serkan Akın xxx, Kadir Torbacı xx, Mustafa Yılmaz xxx (Mithat Yaşar dk. 82 ?), Güner Okay xx, Alperen Doğan xx

Goller: Mustafa Yılmaz (dk. 52), Serkan Akın (dk. 63), Ferhat Katipoğlu (dk. 81) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Salim İyik (Pendikspor), Güner Okay, Alperen Doğan (Turgutluspor)