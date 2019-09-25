Silivrispor: 1 - Kastamonuspor 1966: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu maçında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 deplasmanda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Silivrispor'u 2-1 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.



Kastamonuspor 1966, 19'uncu dakikada İlyas Çakmak'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, Emrah Bedir'in 30'uncu dakikada attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.

İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Maçın 53'üncü dakikasında İlyas Çakmak bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının 2'nci golünü atarak Kastamonuspor 1966'yı 2-1 öne geçirdi.

Maçta başka gol olmayınca deplasman ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen takım oldu.



Stat: Silivri

Hakemler: Mehmet Semih Güçlü xx, Ferhat Dalgıç xx, Emrah Uluçay xx

Silivrispor: Mert Danışmaz xx, Mehmet Albayrak xx, Bülent Demir xx, Oğulcan Enes Demiroğlu x (Akın Açık dk. 69 x), Çağrı Gülcü xx, Günay Şakar xx (Evren Elmalı dk. 56 x), Barış Dillioğlu xx, Emin Altunay xx, Emrah Bedir xx, Deniz Bağlan xx (Sercan Besler dk. 82 ?), Gökhan Göksu xx

Kastamonuspor 1966: Sefa Mücahid Çirişoğlu xxx, Sıddık Çelik xx, Mert Arabacı xx, Hakan Olkan xx, Birkan Öksüz xx, Hakkı Can Aksu xx, Ömer Gür, Bekir Can Sönmez xx, Erkan Demir xx (Ömer Faruk dk. 58 x), Alican Karadağ xx (O. Doğan dk. 59 x), İlyas Çakmak xxx (Muhammet Öztürk dk. 82 ?)

Goller: İlyas Çakmak (dk. 19 pen. ve 53) (Kastamonuspor 1966) , Emrah Bedir (dk. 30) (Silivrispor)

Sarı kartlar: Mert Danışmaz, Oğulcan Enes Demiroğlu, Çağrı Gülcü, Günay Şakar, Deniz Bağlan, Emin Altunay (Silivrispor), Sıddık Çelik, Hakkı Can Aksu, Bekir Can Sönmez, İlyas Çakmak, Sefa Mücahid Çirişoğlu (Kastamonuspor 1966)