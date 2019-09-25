Trabzonspor'un rakibi Basel evinde farklı kazandı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Ligi'nde karşılaştığı Zürih'i 4-0 yendi.
Basel, ligin 8. haftasında Zürih'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, 9. dakikada Arthur, 51. dakikada Kevin Bua, 80. dakikada Edon Zhegrova ve 90. dakikada Samuele Campo'nun attığı gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.
Puanını 19'a çıkaran Basel, zirvedeki yerini korurken, 8 puanlı Zürih 6. sırada kaldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.