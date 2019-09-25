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'un rakibi evinde farklı kazandı

'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden , İsviçre liginde Zürih'i 4-0 mağlup etti

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 23:19
Trabzonspor'un rakibi Basel evinde farklı kazandı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Ligi'nde karşılaştığı Zürih'i 4-0 yendi.

Basel, ligin 8. haftasında Zürih'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Arthur, 51. dakikada Kevin Bua, 80. dakikada Edon Zhegrova ve 90. dakikada Samuele Campo'nun attığı gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 19'a çıkaran Basel, zirvedeki yerini korurken, 8 puanlı Zürih 6. sırada kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.

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Trabzonspor'un rakibi Basel evinde farklı kazandı
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