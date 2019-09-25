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Tuzlaspor: 2 - : 1

3'üncü eleme turu maçında TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tuzlaspor, sahasında TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi 'u 2-1 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 18:02
Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1

Ev sahibi Tuzlaspor, 22'nci dakikada Muhammed Akarslan'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Nazilli Belediyespor'un bu gole cevabı 32'nci dakikada geldi. Deplasman ekibi, Ahmet Üstün'ün golüyle skorda eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk yarının son dakikasında Murat Yılmaz'ın golüyle öne geçen Tuzlaspor, devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda Nazilli Belediyespor'un beraberlik golü arayışları sonuç vermezken Tuzlaspor, mücadeleyi 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Ev sahibi ekipte Abdullah Halman, 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü.

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Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1
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