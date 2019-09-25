Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1

Ev sahibi Tuzlaspor, 22'nci dakikada Muhammed Akarslan'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Nazilli Belediyespor'un bu gole cevabı 32'nci dakikada geldi. Deplasman ekibi, Ahmet Üstün'ün golüyle skorda eşitliği yakaladı: 1-1.
İlk yarının son dakikasında Murat Yılmaz'ın golüyle öne geçen Tuzlaspor, devreyi 2-1 önde kapattı.
İkinci yarıda Nazilli Belediyespor'un beraberlik golü arayışları sonuç vermezken Tuzlaspor, mücadeleyi 2-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
Ev sahibi ekipte Abdullah Halman, 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü.