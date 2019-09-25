Ziraat Türkiye Kupası’nda dün oynanan maçlar

Y.ÇORUM 0-1 KASIMPAŞA

SÜPER Lig ekibi Kasımpaşa, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Lacivert-beyazlıların tek golü 60. dakikada penaltı vuruşunu kullanan 28 yaşındaki Özgür Çek'ten geldi.

MUĞLASPOR 1-3 BURSASPOR

TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor, 3. Lig ekibi Muğlaspor'u deplasmanda rahat geçip adını 4. tura yazdırdı. Yeşil-beyazlıların golleri 54. dakikada Seleznyov, 62'de Igor ve 84'te Selçuk Şahin'den geldi. Muğla'nın tek golünü 64'te Çağlayan attı.

EDİRNESPOR 3-4 BB ERZURUM

İLK yarısı Edirne'den 15'te Sadettin ve 44'te Oltan'ın golleriyle 1-1 biten maçın normal süresinde de skor değişmedi. Uzatmada tam bir heyecan fırtınası yaşandı. Edirne 102'de Emre ile öne geçti. Erzurum 105'te Oltan, 105+1 ve 109'da Emrah ile skoru 2-4'e getirdi. 116'da Hakan Doğan'ın golü Edirne'ye yetmedi. Erzurum adını 4. tura yazdırdı.