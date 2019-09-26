Fatih Terim'den Ali Koç'a: Değmezmiş, cevap vermedim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçen hafta kendisi hakkında yaptığı "Futbolun içindeki bir insan nasıl bu kadar ceza alıyor, sicili nasıl bu kadar bozuk olabiliyor, bunu konuşalım'' açıklamasına Club Brugge maçı sonrasında, "Kimin dediğine önce bakarız, sonra değerse cevabını alır" yanıtını veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu konu ile ilgili dün noktayı koydu.

Florya'daki idmanda basın mensupları ile sohbet eden Terim, "Dönünce baktım değer mi diye... Değmezmiş, cevap vermedim'' demekle yetindi.

HAYATIMIZ KENARDA GEÇTİ

Fenerbahçe maçında da tribüne çıkacak ve 3 maçlık cezasını tamamlayacak olan Terim, derbi ve cezası için şu yorumu yaptı: "Tribünden izlemek çok zor. Sahaya uzaksınız, ulaşamıyorsunuz. Orada olmak üzücü, hoş değil. Hayatımız kenardan izlemekle geçti. Geçen sene oynadığımız maç çok farklı olabilirdi ama 2-2 bitti. Taraftarlarımızla birlikte evimizde kazanacağımıza inanıyoruz. Herkes hazır, biz hazırız. İnşallah güzel bir sonuç alacağız."

SIKINTI VARSA SORUMLU BENİM

TERIM takım içinse şunları söyledi: Belhanda derbide oynamayı çok istiyor. O güne kadar deneyeceğiz. Son iki şampiyonlukta da 3 yardımcımın büyük emekleri var. Her açıdan güvenebileceğiniz adam gibi adamlar. Kişiliklerine laf kondurmam. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır. Malatya'da oyuncuları sağlık açısından rotasyon yaptım. Yine olacak ama 3 günde maç oynamaya da alışacaklar, bahaneye yer yok. Rahat olmamız için 2 fark yapmamız lazım. Çünkü büyük takımız.

Maskeli süvari!

Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrasında çenesinde kırık meydana gelen ve ameliyat olan Belhanda, kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle antrenmanda yer aldı. Isınma sırasında maske takmayan Faslı yıldız, topla çalışma sırasında maskeyle sahada yer aldı. Kulüp Doktoru Yener İnce, "Belhanda oynamak istiyor. Topla yapılan çalışmalarda maske takacak. Cerrahlardan aldığımız bilgiye göre maske ile oynamasında sakınca yok'' dedi.

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G.Saray, F.Bahçe ile TT Stadı'nda 11. kez karşılaşacak. 10 maçın 4'ünü Aslan, 3'ünü Kanarya kazandı. 3 maç berabere bitti. G.Saray'ın 12 golüne F.Bahçe 10 golle karşılık verdi.