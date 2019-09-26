Feghouli: Taraftarımız için kazanacağız

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu dün sabah yapılan idman öncesi basının sorularını yanıtladı. İşte cevaplar: "Taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Allah'ın yardımı, takım arkadaşlarımın motivasyonu ile olacak. Yaz boyunca çok fazla tatil yapamadım ve dinlenemedim. Bu nedenle sağlık ekibi ve teknik heyet Malatya'da dinlenmemi istedi. Geçen sezona baktığımız zaman Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını kazanmasını bildik. Fenerbahçe'yi de kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar lehimize olmadı. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu ve bu maçta da iyi olacaklarını düşünüyorum.''

EMRE AKBABA SÜRPRİZİ

G.SARAY'IN dünkü idmanında Emre Akbaba sürprizi yaşandı. Geçtiğimiz mayıs ayında Ç.Rizespor ile oynanan lig maçında bacağı kırılan ve 5 aydır tedavisi süren Emre, dün Florya'da sahaya indi, düz koşulara başladı. Terim, öğrencisine sarılarak moral verdi.