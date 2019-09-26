Fenerbahçe'de 2011 motivasyonu: Galatasaray derbisine o görüntülerle hazırlanıyor

Fenerbahçe, 2010-11'de hizmete giren Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk derbide 2-1 galip gelmiş ve sezonu şampiyon tamamlamıştı. Yanal ve ekibi, bu mücadelenin şampiyonluk yolunda atılacak en büyük adım olduğunu belirterek, "Bu maçı kazanırsak şampiyonluk ateşini yakarız. Camia hedefe kilitlenir ve önümüz açılır" sözleriyle takımı motive ediyor.

KARİYERİMİN EN HEYECANLI MAÇI

Max Kruse, Alex'in golüyle kazanılan maçı özel bir ilgiyle izliyor. 5 maçta 4 asist yapan ancak henüz ligde golle tanışamayan Alman futbolcu, ilk golünü derbide atmak için hazırlanıyor. Kruse izlediği derbi maçlardaki atmosferden çok etkilenirken, "Futbol kariyerimin en heyecanlı maçlarından biri olacak. Sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

GERİYE DÜŞÜP KAZANDI

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda 18 Mart 2011'de oynanan maçın 14. dakikasında Kazım Kazım'ın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen, 75'te Semih Şentürk ve 87'de Alex'in golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.

SOĞUKKANLI OLMALIYIZ

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın ilk sezonundaki 16 asistlik rekoruna göz diken Max Kruse, maçla ilgili takım olarak soğukkanlı olmaları gerektiğinin altını çizdi. Alman futbolcu, "90 dakika boyunca sakin ve soğukkanlı olmalıyız. Takım olarak birlikte hareket etmeliyiz. Birbirimize yakın ve yardımlaşma içinde oynamalıyız. Bunu başarırsak, kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Bizim kalitemiz çok iyi" şeklinde konuştu.

AKIL HOCALARI VOLKAN-EMRE

F.BAHÇE'DE antrenör ekibine katılan Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu, cumartesi akşamı yaşanacak zorlu atmosfer öncesi takımı psikolojik anlamda hazırlayan isimler konumunda... Demirel ve Belözoğlu, Fenerbahçe'nin derbi tarihindeki üstünlüğüne dikkat çekerek "Bu forma tarih boyunda derbi maçlarda farkını ortaya koymuştur. Kimin oynadığının önemi yok. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığınız zaman bunun farkını hissedeceksiniz" ifadelerini kullanıyorlar. İkili, takıma uyku düzeni dahil her şeye dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulunuyorlar.

2481 BİLETE 10 BİN TALEP

Cumartesi günkü derbiye büyük ilgi var. Galatasaray'ın kendi taraftarı için dün satışa çıkardığı 2 bin 700 bilet anında tükendi. F.Bahçe'ye ayrılan 2 bin 481 bilet içinse sarı-lacivertli kulübe 10 bin talep ulaştı. Kulüp yöneticileri taraftarların bu talepleri karşısında şaşkınlık yaşadılar.

RODRİGUES VE MOSES DIŞINDA TAM KADRO

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sakatlıkları süren Rodrigues ve Moses çalışmaya katılmadı. Durumları düzelen Hasan Ali ve İsla ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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F.Bahçe'de 7 isim; Altay, Zanka, Rami, Kruse, Deniz, Gustavo ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak. Tolga Ciğerci ise eski takımına karşı sahada olacak.