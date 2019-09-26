Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbi maçı bilet fiyatları!

Süper Lig 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek! Her iki takım için de puan üstünlüğünün yanı sıra psikolojik avantaj sağlama açısından hayati öneme sahip karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu mücadeleyi canlı olarak Türk Telekom Stadyumu'nda takip etmek on binlerce vatandaş ise, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri ve fiyatları hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Zira, gerek Galatasaray kale arkası gerekse Fenerbahçe misafir tribünü başta olmak üzere bilet fiyatları açıklandı.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU MU?

Bilet satışları, 25 Eylül Çarşamba günü saat 11:00'de GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 26 Eylül Perşembe günü saat 11:00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına 27 Eylül Cuma saat 20:00'den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

1. Kategori 1.500 TL

2. Kategori 1.300 TL

3. Kategori 1.200 TL

4. Kategori 1.200 TL

5. Kategori 1.000 TL

6. Kategori 800 TL

7. Kategori 600 TL

8. Kategori 400 TL

9. Kategori 350 TL

10. Kategori 225 TL

11. Kategori 200 TL

12. Kategori (Misafir) 200 TL

DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, 28 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak ve beIN Sports ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.