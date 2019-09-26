‘Haciz ve icra kaldırılsın’

DURSUN Bey'le (Özbek) kişisel bir davam yok. Konu G.Saray Spor Kulübü ile Dursun Özbek'in sahibi olduğu şirket arasında. Kahvaltı önerisi oldu. Görüşmeyi iyi niyetli görüyorum ama G.Saray'a haciz ve icra getiren birisiyle, eski başkanımız da olsa kenetlenme durumum olamaz.

CÜNEYT Çakır için ne desem baskı altına aldığım anlamı çıkacak. Kendisi yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil etmektedir.

NEDEN PFDK'ya sevk edildiğimi merak ediyorum. Biz camia olarak durup dururken hiçbir camiaya söz söylemeyiz ama gerekli refleksi camiamız adına veririz. Bizimki refleks savunmasıydı. Sağ olsun hukuk kurulu bunu nasıl yorumladıysa disipline sevk etti.

EMLAK Konut sorunu birkaç güne çözülecek. Biz hukuku çiğnemeyiz.

EUROLEAGUE'DE ödül miktarı düşük. Şu an bunu göze alamayız.

GALATASARAY DOĞA TANITILDI

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın tanıtımının yapıldığı yeni sezon lansmanı dün gerçekleşti. Törene Başkan, yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular katıldı.