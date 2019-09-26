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İşte 'in derbi planı

Malatya’da Mariano, Feghouli ve Falcao’yu dinlendiren , ilk 11’ini büyük ölçüde belirledi

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
İşte Fatih Terim'in derbi planı

Belhanda'yı maske ile son iki idmanda deneyecek olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide forma vereceği 10 ismi belirledi. Muslera'nın önünde Mariano- Luyindama- Marcao- Nagatomo görev yapacak. Nzonzi ve Seri orta sahada, Feghouli ile Babel kanatlarda, Falcao forvette olacak.

DONK TRİBÜNE ÇIKACAK

A planı Belhanda ile derbiye başlamak olan Fatih Terim, Faslı 10 numarası maske ile oynamakta zorlanırsa Ömer Bayram'ı ilk 11'e alacak. Yabancı kontenjanına takılan Donk tribüne çıkacak. Andone veya Lemina'dan biri kulübede görev bekleyecek.

A PLANI

Muslera Mariano Luyindama Marcao Nagatomo Nzonzi Seri Feghouli Belhanda Babel Falcao

Kulübe: Andone ya da Lemina

B PLANI

Muslera Mariano Luyindama Marcao Nagatomo Nzonzi Seri Ömer Feghouli Falcao Babel

Kulübe: Belhanda-Andone ya da Lemina

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