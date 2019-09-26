Paris Saint German'in iç sahadaki yenilmezliği sona erdi

Fransa Ligue 1'in 7'nci haftasında lider Paris Saint Germain, Reims'i evinde konuk etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Hassane Kamara ve 90+4'üncü dakikada Boulaye Dia kaydetti.

Son olarak Parc des Princes'da 12 Mayıs 2018'de Rennes'e 2-0 mağlup olan Paris Saint Germain, ligde 22 maç sonra evinde kaybetti. Paris Saint Germain, aldığı bu mağlubiyete rağmen ligde 15 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Reims puanını 11'e çıkararak 8'inci sıraya yükseldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü evinde Paris Saint Germain'i ağırlayacak.