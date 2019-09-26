Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu

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TRABZONSPOR Kulübü, 2010- 11 sezonuna yönelik FIFA, UEFA ve CAS'ta alınan kararların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuru yaptı. 2010-11 sezonuna ilişkin hak talebinde bulunan ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce FIFA, UEFA ve CAS'ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi'ne gitti. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, son başvuru tarihi olan 27 Eylül'den önce gerekli harçları yatırdıklarını belirterek "Hukuken bunun doğru olmadığını biliyor ve inanıyoruz. Onun için İsviçre Federal Mahkemesi'nden alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz" diye konuştu.