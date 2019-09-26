Zeki ve Yusuf’lu Lille yükseliyor PSG’nin, 22 maçlık serisi bitti!

FRANSA Ligi'nde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, sahasında Strasbourg'u 2-0 mağlup etti. Lille'in gollerini 43. dakikada Osimhen, 45. dakikada ise Remy kaydetti. Yusuf 81, Zeki ise 90 dakika forma giydi. Ligde dördüncü galibiyetini alan Lille, 13 puanla 3. sıraya çıktı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde haftaya İstanbul'da konuk edeceği PSG ise sahasında Reims'e 2-0'lık skorla boyun eğdi. Ligdeki 2. mağlubiyetini alan PSG'nin evindeki 22 maçlık galibiyet serisi ise sona erdi.

KİRALIKLARA SINIRLAMA!

FIFA, kiralanan futbolculara sınırlama getiriyor. FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre kulüpler, 2020-2021 sezonundan itibaren 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcu kiralayabilecek. Aynı şekilde kulüpler, 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcuyu başka kulüplere kiralık olarak gönderebilecek. Diğer öneriye göre ise menajerler, transfer bedelinin yüzde 10'undan fazla, oyuncu maaşının ise yüzde 3'ünden fazla komisyon alamayacak.

BIN DÜŞÜN BIR KONUŞ!

TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını arttırdı. Talimatın 11. maddesinde yapılan değişiklikle aynı ihlalin 3, 4 ve daha fazla kez tekrarlanması halinde kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı. Sportmenliğe aykırı açıklama ile hakaret bu madde kapsamında aynı ihlal kabul edilecek ve tekerrür hükmü uygulanacak. Statlarda taraftar güvenliğini sağlamak için talimatta yapılan değişiklikle, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ihlalinin tekerrürü halinde uygulanacak disiplin cezaları da yükseltildi.