Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur tamamlanıyor, tüm maçlar canlı yayınla ekranda

GÜNÜN PROGRAMI:

13.00 Kırıkkale B.Anadolu-Gazişehir

14.30 Hatayspor-Siirt İl Özel İdare

16.30 Gençlerbirliği-Osmaniyespor

18.30 Akhisarspor-Bayburt Özel İdare

20.30 Sakaryaspor-1074 Çankırıspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA DÜN OYNANAN MAÇLAR

Hacettepe 0-4 Yukatel Denizlispor

ZIRAAT Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig temsilcisi Hacettepe'yi rahat bir oyunla 4-0 yenerek 4. tura adını yazdırmayı başardı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin gollerini Oscar Estupinan (2), Recep Niyaz ve Ali Eren Karadağ (kendi kalesine) attı.

Göztepe 3-0 Yozgatspor 1959

SÜPER Lig ekibi Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda konuk ettiği 3. Lig ekibi Yozgatspor 1959'u 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 46. dakikasında İzmir temsilcisi, Samet Göker'in kendi ağlarına gönderdiği topla 1-0 öne geçti. 54'te Eren Derdiyok farkı ikiye çıkardı. 62'de ise Ege Özkayımoğlu maçın skorunu belirledi: 3-0. Bu sonuçla Göztepe bir üst tura yükselirken, Yozgat 1959 kupaya veda etti.

Hekimoğlu Trabzon 2-0 Adana Demirspor

TFF Birinci Lig'de zirveyi hedefmeyen takımlardan Adana Demirspor, TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta yer alan Hekimoğlu Trabzon'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan ve 90 dakikası golsüz sona eren mücadelede Hekimoğlu Trabzon'u kupada bir üst tura yükselten golleri, 99. dakikada Dede Çelik ve 109. dakikada Hakan Yavuz kaydetti.

TOPLU SONUÇLAR:



Erzinspor-İnegöl : 1-4

Görelespor-Giresunspor: 4-1

Fatsa Belediye-Yılport Samsun: 0-4

Elazığ-Büyükçekmece Tepecik: 0-1

Ankara Demir-Başkent Akademi: 1-2

Zonguldak Kömür-Niğde Ana.: 6-7 (pen.)

Kemerspor 2003-Sarıyer: 6-4 (pen.)

Tuzlaspor-Nazilli Belediye: 2-1

Silivrispor-Kastamonu 1966: 1-2

Kırklareli-1954 Kelkit Belediye: 1-0

Ergene Velimeşespor-Eyüpspor: 1-4

Pendikspor-Turgutluspor: 0-3

Ekol Göz Menemen-Kırşehir Bld.: 2-1

Manisa FK-Elazığ Bld.: 2-1

Bandırma-Etimesgut Bld.: 2-1

Kahramanmaraş-F. Karagümrük: 1-4

İstanbulspor-Pazarspor: 3-2 (Uzatma)

Diyarbekir-Eskişehir: 2-1

Tarsus İY-Darıca G.Birliği: 4-0

Afjet Afyon- Bayrampaşa: 0-1

K. Karabük-Gümüşhane: 5-6 (pen.)

Bodrumspor-Erbaaspor: 3-0

NOT: Koyu olanlar 4. tura yükseldi.