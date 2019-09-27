Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

SÜPER Lig'de 6. hafta bugün oynanacak Medipol BaşakşehirÇaykur Rizespor maçı ile başlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Sezona istediği gibi giremeyen M.Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet alırken, haftaya 5 puanla 12. sırada giriyor. Konuk Çaykur Rizespor ise topladığı 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Barça'ya 300 € para cezası!

GRİEZMANN transferi için İspanya Futbol Federasyonu'ndan Barcelona'ya para cezası geldi. Federasyon, Atletico Madrid ile sözleşmesi varken Fransız futbolcu ile transfer görüşmelerine başladığı gerekçesiyle Katalan kulübüne 300 Euro para cezası verdi. Griezmann temmuz ayında 120 milyon Euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Atletico'dan ayrılmıştı. A.Madrid, Barça ile Fransız yıldız arasındaki müzakerelerin mart ayında başladığını iddia ederek, Katalan kulübünün 120 değil 200 milyon Euro ödemesi için mahkemeye gitmişti.

Dünyanın Sporu İstanbul'da

A Spor ve Fotomaç'ın ana medya sponsorluğunda Türkiye'nin ilk uluslararası spor etkinliği INT'L Sports & Wellness Show, İstanbul'da başladı. Etkinlik, dünyanın pek çok yerinden gelen ekiplerin katılımıyla FB Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Ana başlıkları spor, sağlıklı yaşam, eğitim ve eğlence olan etkinlik, Aksiyon Başlıyor (#actionbegins) sloganı ile gerçekleşti. 29 Eylül'e kadar sürecek spor şölene 15 bin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.