Fatih Terim’den CHP’li Gökhan Yılmaz hakkında suç duyurusu

CHP Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili söylediği "Bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır?" şeklindeki sözlerine göndermede bulunarak "Keşke sadece sicili bozuk olsa, aynı zamanda kanı da bozuk" paylaşımını yapmıştı.

CHP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yılmaz'ın, bu paylaşımı tepkilere neden olmuştu. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya açıklamalarda bulunmuş, "CHP ile Galatasaray camiasını karşı karşıya getirmek için nafile bir çaba" demişti.

"SAYGINLIĞIM ZEDELENDİ"

Fatih Terim cephesi bu tweet üzerine harekete geçti. Ünlü teknik adam avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Fatih Terim'in dünyaca saygın bir spor adamı olduğu, herkes tarafından takdir gördüğü belirtildi. Ancak Terim'in itibarını ve prestijini zedelemek, toplum nezdindeki saygınlığını ve güvenilirliğini tartışır hale getirmek amacıyla Gökhan Yılmaz'ın Terim'e Twitter üzerinden hakaret ettiği ifade edildi. Bu tweetin milyonlarca kişi tarafından görüldüğü, bu nedenle CHP'li Yılmaz'ın 'Alenen hakaret' suçunu işlediği ifade edildi.

CHP Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Gökhan Yılmaz