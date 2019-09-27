Galatasaray - Fenerbahçe derbisi: Anahtar isimler Fernando Muslera & Max Kruse

CEZA SAHASININ KRALLARI FENER'DE

Fenerbahçe'nin en etkili isimleri Max Kruse ve Vedat Muriqi, lige de damga vuruyor. İki oyuncu, ilk 5 haftada 9'ar kez rakip ceza sahasında buluşarak ilk sırada yer alırkenKruse 4 asist ile krallık koltuğunda oturuyor.

KALEDE ASLAN FARK YARATIYOR

Muslera, bugüne kadar Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 21 maçta sadece 19 gol yerken 8 karşılaşmada kalesini kapattı. Fenerbahçe kalecisi Altay ise kariyerinde bir kez Galatasaray'a karşı oynadı. O maçta sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etmişti.

KANARYA HÜCUM SORUNUNU ÇÖZDÜ

Geçen sezonun ilk haftalarında kısır hücum futboluyla öne çıkan Fenerbahçe, bu problemin üstesinden geldi. Maç başına 2 gol ortalamasının üzerine çıkıp, 5 haftada 11 kez ağları sarstı. Aynı golü geçen sezon 12 haftada atmıştı.

2019'UN EN GOLCÜ İKİNCİ İSMİ VEDAT

Fenerbahçe'nin gol problemini aşmasında başrolu üstlenen Vedat Muriqi, Türk futbolunun 2019 yılı karnesine de damga vurdu. Kosovalı futbolcu, 2019 senesinde Süper Lig'de Papiss Cisse'nin (16) ardından 15 kezle en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

ÖMER, ASLAN'A BAYRAM ETTİRDİ

Galatasaray'da Ömer Bayram, takımın hücum gücünü artırdı. Sarı-kırmızı forma altında çıktığı son dört lig maçında 3 asist yapan Ömer, aynı sayıda gol pasını daha önceki 23 karşılaşmada verebilmişti. Teknik Direktör Fatih Terim'in Ömer'i derbide sonradan itici güç olarak oyuna sokması bekleniyor.

BASKI ILE KALESINDE 4 GOL GÖRDÜ

Ligin son altı sezonu baz alındığında Adanaspor ve Karabükspor sonrası en fazla gole sebebiyet veren hatayı yapan ekip olan Fenerbahçe, bu unvanını bu sezon da devam ettiriyor. Sarı lacivertli takımda futbolcular özellikle baskı altında kritik hatalar yaparken bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi baz alındığında 4 gollük hatayla Avrupa'nın zirvesinde yer aldılar.

CIMBOM'UN SIKINTISI FİZİK GÜCÜ

Galatasaray'ı en fazla zorlayacak noktalardan biri ise fizik gücü olacak. Ligin fizik gücü en yüksek ekiplerinden biriyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, ligde hem ikili mücadele hem de hava topu kazanma yüzdesiyle rakiplerine üstünlük sağlamakta zorlandı. 5 maçın 4'ünde 90. dakika golü yemesi de bu durumu ortaya koydu.